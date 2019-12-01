Reinaugura Lupillo Aguilera Rojas su Casa de Gestión y Enlace en Pátzcuaro; refrenda compromiso con la ciudadanía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 17:12:59
Pátzcuaro, Michoacán, a 23 de febrero del 2026.- Con el lema “Michoacanos construyendo juntos”, el ex alcalde de Tingambato y ex diputado local y federal por el Distrito de Pátzcuaro, Lupillo Aguilera Rojas, encabezó la reinauguración de su Casa de Gestión y Enlace, un espacio que desde hace años ha sido punto de apoyo permanente para las y los habitantes de esta región.

Durante el evento, Lupillo Aguilera expresó que es un honor anunciar la reapertura de esta oficina, que representa un nuevo capítulo en su trayectoria de servicio público. “Hoy nos reunimos con amigos, familiares y colegas para celebrar este momento. Esta casa es un compromiso con la comunidad y con la educación; estamos listos para seguir trabajando incansablemente para hacer una diferencia en la vida de las personas”, destacó.

La Casa de Gestión y Enlace, ubicada en el libramiento Ignacio Zaragoza esquina con calle Saus, en Pátzcuaro, brindará diversos servicios a la población, entre ellos apoyo en trámites de visas, asesoría jurídica gratuita, así como gestiones en materia de educación y salud, con el objetivo de facilitar soluciones concretas a las necesidades de las familias.

En su mensaje, el profesor Lupillo Aguilera Rojas agradeció a todas las personas que han confiado en su trabajo a lo largo de los años y reiteró que este espacio continuará abierto para escuchar y atender de manera cercana a la ciudadanía, fortaleciendo el vínculo entre sociedad y representantes.

En el acto estuvieron presentes las ex diputadas Adriana Hernández y Samanta Flores, así como las diputadas locales Xóchitl Ruíz y Brissa Arroyo, quienes reconocieron la importancia de contar con espacios de gestión que acerquen soluciones reales a la población.

Asimismo, liderazgos regionales, ex alcaldes, regidores, ex diputados y representantes de distintos municipios manifestaron su respaldo a esta nueva etapa, subrayando que cuando se trata de trabajar por Michoacán, sumar esfuerzos siempre vale la pena.

Con esta reinauguración, Lupillo Aguilera reiteró su compromiso de continuar generando resultados para la gente y consolidar una casa de puertas abiertas al servicio de las y los michoacanos.

