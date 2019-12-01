Registra SEDIF 836 inscripciones en la Casa de la Mujer de Querétaro

19 de Enero de 2026
Querétaro, Querétaro, 19 de enero del 2026.- Con el objetivo de apoyar el emprendimiento y economía de las mujeres queretanas, el Sistema Estatal DIF, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, concluyó con éxito el proceso de inscripción 2026 en la Casa de la Mujer.

Ahí se logró registrar a cerca de 836 usuarias, que empezarán sus primeras clases a finales de enero. 

La coordinadora de la Casa de la Mujer, Laura Ruiz Revueltas, destacó que con este inicio de cursos queda formalmente concluido el proceso de inscripción a los talleres de capacitación productiva y cursos de desarrollo humano.

Los cuales comprenden actividades tales como porcelana fría, jabones decorativos, bordado, macramé, decoración de pasteles, pintura, bisutería, tejido, sabiduría interior, meditación y constelaciones familiares, entre otros.

