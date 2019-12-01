Refuerzan vigilancia y puntos de revisión para proteger la calidad del aguacate michoacano

Uruapan, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) estatal, en coordinación con el Gobierno federal, mantiene la atención al sector aguacatero para proteger la sanidad vegetal. Con estas acciones de vigilancia se busca conservar el estatus fitosanitario de la entidad, la cual cuenta con 50 municipios y 185 mil 705 hectáreas reconocidas como libres del barrenador del hueso del aguacate.

Para la entidad, la prioridad es garantizar la calidad del fruto que se exporta principalmente a los Estados Unidos. Por ello, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se fortalecen permanentemente las acciones de vigilancia e inspección fitosanitaria para blindar las zonas libres del barrenador del aguacate.

Asimismo, se acordó fortalecer la operatividad de los cinco Puntos de Verificación Interna (PVI), ubicados en Apatzingán, Buenavista, Cotija, Jiquilpan y Zamora, donde del 13 de agosto al 30 de octubre se inspeccionaron mil 774 cargamentos con 7 mil 391 toneladas de aguacate que cumplieron puntualmente con la normativa. Estas labores se realizan gracias a la suma de esfuerzos entre el personal de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, oficiales estatales autorizados por el Senasica y elementos de la Guardia Nacional.

Como parte de las acciones estratégicas federales, se autorizaron seis rutas de inspección itinerante para vigilar caminos secundarios y brechas. Gracias a estos operativos, el pasado 28 de octubre se aplicaron de manera oportuna los protocolos sanitarios: un cargamento que no cumplía con la normativa fue devuelto a su lugar de origen y otro más fue destruido conforme a los lineamientos. Asimismo, se realizan de forma permanente muestreos de frutos y revisión de trampas en huertos para una detección temprana y eficaz.

Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que establece los requisitos y medidas fitosanitarias para la movilización nacional de aguacate fresco con fines de exportación. Esta normativa regula el traslado del fruto desde las huertas hasta las empacadoras autorizadas, fortaleciendo la trazabilidad y consolidando el cumplimiento de los altos estándares de calidad que exigen los mercados internacionales.