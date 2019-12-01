Refuerzan SEGOB y municipios estrategias y acciones para la atención a la población en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 26 de febrero del 2026.- El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, encabezó, en compañía del comandante de la XVII Zona Militar, Guillermo Lira Hernández, la segunda reunión de trabajo con los 18 secretarios y directores de gobierno municipales, donde se presentaron estrategias y acciones en diversos temas de atención para el servicio público, con un enfoque en derechos humanos y gobernabilidad.

Dentro de las instalaciones de la Universidad Anáhuac, campus Querétaro, el funcionario estatal señaló que desde el Gobierno del Estado se privilegia la coordinación interinstitucional como un elemento fundamental para impulsar el desarrollo integral de la entidad.

Gudiño Torres, resaltó que el gobernador Mauricio Kuri, ha establecido como prioridad el ejercicio del servicio público con estricto apego al Estado de Derecho, así como el fortalecimiento de la cercanía entre el Gobierno Estatal y los municipios, con el objetivo de atender de manera directa y eficiente las necesidades de la ciudadanía.

“La verdad es que hemos hecho un gran equipo, la gobernabilidad en Querétaro no tiene colores y nosotros como servidores públicos hemos puesto por delante una serie de principios, siempre priorizando cuidar de las personas y que a Querétaro le vaya bien”, comentó.

El Secretario de Gobierno agregó que la legalidad constituye el eje rector de la actividad gubernamental, bajo el principio de que ninguna persona ni autoridad se encuentra por encima de la ley. Por esta razón, dijo, estos encuentros representan un espacio estratégico para consolidar acciones coordinadas que permitan a las autoridades estatales y municipales generar resultados tangibles y beneficios reales para la población.

Durante su intervención, el general Guillermo Lira Hernández, reiteró el compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la XVII Zona Militar, de coadyuvar con las autoridades civiles de manera coordinada en las acciones que contribuyan a garantizar la seguridad, fortalecer el Estado de Derecho y generar condiciones propicias para el desarrollo de la sociedad.

Asimismo, el rector de la Universidad Anáhuac, Luis Eduardo Alverde Montemayor, agradeció y reconoció a las autoridades federales, estatales y municipales por los esfuerzos que se llevan a cabo de manera permanente en materia de seguridad para la entidad.