Refuerzan estrategia de seguridad en Celaya con llamado a exmilitares retirados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 22:23:27
Celaya, Guanajuato, a 5 de febrero de 2026.- El gobierno municipal de Celaya lanzó una nueva convocatoria dirigida a exmilitares retirados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con la finalidad de incrementar el estado de fuerza de la Policía Municipal, informó el alcalde Juan Miguel Ramírez, quien reconoció que la ciudad aún enfrenta un déficit de elementos frente a su número de habitantes.

El edil explicó que la razón principal de esta estrategia es fortalecer a la corporación local, ya que actualmente no se cuenta con la cantidad de policías recomendada. “Tenemos que reforzar nuestra policía, no alcanzamos el número de elementos que deberíamos tener y por eso estamos buscando crecer”, expresó.

Detalló que el municipio mantiene abiertas convocatorias de manera constante para la formación de nuevos cadetes, con ingresos cada dos meses y grupos que oscilan entre 40 y 50 aspirantes. Aun así, admitió que el avance es gradual. “Hemos sacado más cadetes que en los últimos diez años, pero no es un proceso inmediato”, señaló.

En cuanto a la convocatoria dirigida a exmilitares, aclaró que únicamente se contempla a personal que se haya retirado de manera digna y no a quienes fueron dados de baja por sanciones. “Son soldados retirados que ya cuentan con disciplina y experiencia; solo necesitan capacitación específica para convertirse en policías municipales”, indicó.

Ramírez también precisó que actualmente Celaya cuenta con el respaldo de aproximadamente 500 elementos de la Guardia Nacional, quienes colaboran en tareas de seguridad, y descartó que exista presión para su retiro. “No hay ninguna exigencia para que se vayan, pero nosotros debemos trabajar para tener nuestra propia fuerza policial fortalecida”, afirmó.
Finalmente, el alcalde recordó que uno de los principales atractivos para integrarse a la corporación local es el salario. “Celaya es de los municipios que mejor paga a sus policías, no solo en el estado sino también a nivel nacional”, destacó, reiterando que esta condición busca incentivar el interés y la permanencia de nuevos elementos.

