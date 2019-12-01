Refuerzan clausuras contra sitios clandestinos en coordinación con municipios de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 17:16:54

Querétaro, Querétaro, a 21 de abril de 2026.- Las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen operativos permanentes para detectar y clausurar establecimientos que operan sin licencia de alcohol o que incurren en prácticas de clandestinaje, confirmó Erick Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno de Querétaro.

Explicó que en lo que va de los últimos tres meses, la dependencia a su cargo ha realizado 26 clausuras, en coordinación con los 18 municipios del estado, incluso, esta semana se concretaron dos cierres: uno en San Juan del Río y otro en la capital queretana.

“Las medidas responden a denuncias ciudadanas y a la presencia de menores de edad en fiestas escolares donde se expendía alcohol sin autorización. Hemos hecho un llamado a empresarios y dueños de restaurantes para que cuiden esta parte y eviten la venta a menores”.

Destacó la colaboración del sector empresarial, que ha retenido más de 50 identificaciones falsas presentadas por jóvenes para ingresar a bares y antros por lo que se mantiene comunicación con universidades y familias para prevenir el uso de documentos apócrifos.

Enfatizó que la regulación de las peleas de gallos depende de un permiso federal cuando se trata de eventos con apuestas, además de cumplir con las disposiciones municipales y estatales en caso de requerir licencias de alcohol.

Señaló que hasta el momento la dependencia no ha recibido nuevas solicitudes y que los eventos autorizados han sido aquellos que cumplen con los requisitos establecidos.

En otro tema, Gudiño Torres informó que ya se inició el diálogo con colectivos de movilidad, de hecho, la semana pasada se realizó una primera reunión y, posteriormente, el viernes se realizó otro encuentro encabezado por la Secretaría de Planeación.

“Estamos construyendo juntos las bases y los temas para que pronto pueda concretarse una reunión con el gobernador. Hay apertura y disposición del gobierno estatal para escuchar y atender sus planteamientos”.