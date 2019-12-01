Refuerza Gobierno de Quiroga acciones de apoyo a familias ante la temporada invernal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 21:00:52

Quiroga, Michoacán, a 24 de diciembre 2025.– Durante la temporada de frío resulta fundamental que las familias del municipio cuenten con abrigo y atención, especialmente aquellas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Así lo expresó la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, quien señaló que, junto a la presidenta del Sistema DIF Quiroga, María Aurelia Sánchez Olalde, se realizó una visita a la ranchería de Caríngaro, donde se llevó a cabo la entrega de cobijas, además de brindar acompañamiento cercano a las personas que más lo necesitan, reafirmando el compromiso del gobierno municipal con el bienestar social.



En ese sentido, destacó que estas acciones formaron parte de una labor constante de atención a la ciudadanía, priorizando el cuidado de la salud y la protección de las familias durante las bajas temperaturas.



Asimismo, la edil reconoció y agradeció el respaldo del Sistema DIF Michoacán, por sumar esfuerzos y trabajar de manera coordinada en favor de la población, lo que permitió fortalecer la atención y llegar a más hogares del municipio.



Ante ello, aseguro que el Gobierno de Quiroga continuará impulsando acciones solidarias y cercanas a la gente, enfocadas en atender las necesidades más sensibles de la población y en garantizar condiciones dignas para todas y todos.