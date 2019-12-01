Refuerza Gobierno de Morelos programa de atención integral a la infancia y adolescencia en 2026: Julio César Conejo Alejos

Villa Morelos, Michoacán, a 10 de enero del 2026.– El presidente municipal en movimiento de Morelos, Julio César Conejo Alejos, anunció que durante este 2026 se fortalecerá el trabajo del Programa de Atención Integral a la Infancia y Adolescencia, una estrategia que se puso en marcha desde el año anterior en Villa Morelos y que ha permitido avanzar en la protección y desarrollo de este importante sector de la población.

El alcalde explicó que este programa tiene un enfoque integral y preventivo, orientado a impulsar el bienestar pleno de niñas, niños y adolescentes, atendiendo de manera conjunta su salud, educación y entorno social, con el objetivo de brindarles mejores oportunidades de crecimiento y alejarlos de factores de riesgo que afecten su desarrollo.

Julio César Conejo Alejos detalló que estas acciones se llevan a cabo de manera coordinada con las instituciones educativas del municipio, personal especializado en el área de la salud y autoridades locales, lo que permite una atención más cercana, profesional y efectiva para las familias de Villa Morelos.

“El cuidado y la atención de nuestras niñas, niños y adolescentes es una prioridad para este gobierno ciudadano”, subrayó el presidente municipal, al señalar que además de este programa se impulsan otras acciones como la entrega de becas escolares a estudiantes con alto aprovechamiento académico, apoyos para el transporte y diversas políticas públicas encaminadas a fortalecer la permanencia escolar y el desarrollo integral de la niñez y juventud.

Finalmente, el edil resaltó que todas las escuelas del municipio contarán nuevamente este 2026 con el respaldo total de su administración, tal como ocurrió el año anterior, garantizando apoyos y acompañamiento permanente para fortalecer la educación y el futuro de Morelos.