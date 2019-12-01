Refuerza Bedolla atención de urgencias médicas en Santiago Azajo con nueva ambulancia

Refuerza Bedolla atención de urgencias médicas en Santiago Azajo con nueva ambulancia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 14:34:34
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Coeneo, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- En cumplimiento con el compromiso establecido con las 57 comunidades indígenas con autogobierno de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó una ambulancia de urgencias básicas a la localidad purépecha de Santiago Azajo, en el municipio de Coeneo, lo que fortalece la atención médica y el acceso a la salud para cerca de dos mil habitantes. 

El mandatario destacó que la unidad móvil se encuentra totalmente equipada para brindar atención prehospitalaria oportuna durante los traslados de emergencia, en plena coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y bajo los estrictos estándares de la Norma Oficial Mexicana NOM-034.

“A las 57 comunidades indígenas con autogobierno les vamos a entregar su ambulancia de urgencias básicas, totalmente equipada. Ya están pagadas, no son rentadas. Son de las de más alta gama y equipamiento. El CRUM los va a capacitar en el uso y manejo de la ambulancia”, señaló Ramírez Bedolla. 

Por su parte, el secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, informó que con esta ambulancia  de urgencias básicas suman ya 20 unidades móviles entregadas a las comunidades indígenas con autogobierno. Subrayó también la importancia de mantener una coordinación con los hospitales de Morelia y de otros municipios del estado para acceder a una atención digna. 

Participaron el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Secretaría de Gobierno, Rubén Ignacio Pedraza Barrera; el coordinador estatal del CRUM, Christian Omar García Escobedo; el presidente del consejo comunal indígena de Santiago Azajo, Juan Galván Téllez; y las consejeras del DIF y Obras Públicas, Martina Esteban Pacheco y Lizbeth Anaí Baltazar Alejo, respectivamente.

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