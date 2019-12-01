Refuerza Alfonso Martínez vínculo de Morelia con secretaria de Turismo Federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 09:37:31

Morelia, Michoacán; 1 de noviembre de 2025.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, recibió a la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, en el histórico edificio de Palacio Municipal convertido en el "Palacio de Catrinas", en el marco de las celebraciones del Día de Muertos.

Acompañado de su esposa, la Presidenta honoraria del DIF, Paola Delgadillo Hernández, el alcalde explicó a la funcionaria Federal que este edificio histórico anteriormente albergaba oficinas del Ayuntamiento, mientras que ahora está convertido en un centro de arte, cultura y turismo.

De esta forma, la secretaria Federal pudo observar la gran asistencia de familias al "Palacio de Catrinas" en un ambiente entre velas, flores de cempasúchil y la catrina y el catrín monumental.

Alfonso Martínez encabezó el recorrido por la antigua sala de Cabildo y entregó a Josefina Rodríguez un libro de fotografías en gran formato de Morelia, con la finalidad de que funcionen como una invitación para que regrese pronto a la ciudad.

Cabe mencionar que en el recorrido también participaron la secretaria de Turismo Municipal, Thelma Aquique Arrieta, y su homólogo estatal, Roberto Monroy García.