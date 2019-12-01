Refrenda Mauricio Kuri compromiso por la seguridad

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 14:09:14

Querétaro, Querétaro, a 2 de septiembre 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González puntualizó que respalda las acciones de la federación en materia de seguridad, y refrendó su compromisos en mantener coordinación con las instituciones nacionales, en el marco de la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

“El tema más importante es la coordinación; agradezco la que hemos tenido con la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Defensa Nacional”, dijo.

Puntualizó que la coordinación interinstitucional entre las fuerzas estatales y federales, para fortalecer la inversión con el objetivo de tener mejores elementos y herramientas para la persecución del delito.

“Conmulgo plenamente con la idea de seguir invirtiendo en la persecución del delito y por supuesto con la coordinación que llevamos ahorita con las fuerzas de seguridad federal”.

Afirmó que, desde Querétaro, se han impulsado modelos de justicia cívica, con la finalidad de resolver conflictos comunitarios y evitar que estos lleguen a instancias judiciales.

Aseveró que el Poder Ejecutivo de Querétaro acompañará los nuevos programas de seguridad nacional.