Refrenda Ernesto Núñez Aguilar alianza y respaldo al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla

Morelia, Michoacán, a 08 de diciembre de 2025.– En un encuentro de trabajo y coordinación política, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, se reunió con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Hemos sostenido una reunión muy productiva con el gobernador. Desde el PVEM reconocemos y valoramos el trabajo serio y comprometido que se realiza en Michoacán. Quiero dejar claro el apoyo total de nuestra bancada a las acciones transformadoras que está impulsando”, afirmó Núñez Aguilar.

El dirigente partidista destacó dos ejes fundamentales en los que, dijo, la administración estatal ha demostrado avances: la implementación de estrategias integrales que han permitido avanzar en la pacificación y recuperación de la tranquilidad en las regiones de la entidad; y la dinámica de inversión y ejecución de obras de infraestructura, sociales y ambientales que están modernizando al estado.

“Michoacán está en movimiento. Vemos una gran actividad en obra pública que no solo genera empleo, sino que mejora la calidad de vida, conecta comunidades y sienta las bases para un crecimiento económico sostenible y en armonía con el medio ambiente”, añadió.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el dirigente del PVEM coincidieron en la importancia de mantener una comunicación estrecha y colaboración permanente entre el Gobierno del Estado y la representación política del partido, tanto en el Congreso local como en los municipios.

“Nuestra bancada en el Congreso de Michoacán tiene la instrucción de ser un aliado constructivo, propositivo y firme de este proyecto de gobierno. Seguiremos trabajando de la mano en una agenda legislativa que priorice el bienestar de las familias michoacanas”, reiteró Núñez Aguilar.