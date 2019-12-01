Refrenda Adriana Campos su compromiso con las familias de Jacona y con la construcción de un mejor Michoacán

Refrenda Adriana Campos su compromiso con las familias de Jacona y con la construcción de un mejor Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 21:58:30
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Jacona, Michoacán, 26 de junio de 2026.- La política cobra sentido cuando se construye de la mano de la gente y se mantiene un diálogo permanente con las familias, afirmó la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, Adriana Campos Huirache, al reunirse con más de mil mujeres y hombres de Jacona en una convivencia donde celebró a las madres y padres de familia, escuchó sus necesidades y refrendó su compromiso de seguir trabajando por un mejor Michoacán desde el Poder Legislativo.

Durante el encuentro, la legisladora reconoció el papel fundamental que desempeñan las mamás y los papás en la formación de valores, la unión familiar y el desarrollo de una sociedad más fuerte y solidaria, por lo que agradeció la oportunidad de convivir con las familias jaconenses en un ambiente de cercanía y respeto.

“Las familias son el motor de nuestro estado; reconocer el esfuerzo diario de las mamás y los papás es reconocer a quienes todos los días trabajan por sacar adelante a sus hijos y construir un mejor futuro”, expresó Adriana Campos.

En un ambiente de convivencia, la diputada escuchó de manera directa el sentir de las y los asistentes, atendió diversas solicitudes ciudadanas y dio seguimiento a distintas gestiones, logrando resolver varias de ellas como parte de su compromiso de mantener un trabajo cercano con la población.

Asimismo, entregó diversos obsequios a las familias presentes, agradeciendo cada muestra de afecto, cada conversación y la confianza que las y los jaconenses continúan depositando en su labor legislativa.

Adriana Campos Huirache reiteró que seguirá impulsando iniciativas y gestionando apoyos que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias de Jacona y de todo Michoacán, convencida de que la cercanía con la ciudadanía fortalece el trabajo público.

Finalmente, la coordinadora parlamentaria del PRI refrendó que continuará siendo una aliada de las y los jaconenses, escuchando sus necesidades y luchando desde su trinchera por un Michoacán con más oportunidades, bienestar y desarrollo para todas las familias.

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