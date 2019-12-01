Reforma laboral propuesta por Morena es engañosa: PRI

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- La reforma de las 40 horas es falsa y engañosa, indicó el secretario de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional, Bismarck Izquierdo Rodríguez, al considerar que la propuesta presentada por Morena para la reducción de la jornada laboral es engañosa, abre la puerta a nuevas formas de explotación y con ello, el oficialismo pretende distraer a la discusión nacional de otros temas que aquejan al país, como el sarampión, la seguridad y el abandono de múltiples sectores sociales.

“En el dictamen están hablando de fraccionar esta semana laboral en días que tienen seis y media horas y además hablan de un monto extra de 12 horas, es decir, ellos están hablando de una semana laboral de 40 horas más 12 y no una reforma real que se ha propuesto desde el PRI desde hace bastante tiempo”, detalló.

Asimismo, explicó, la reforma propuesta por Morena no mejora la vida del trabajador y la reducción de la jornada a 40 horas se aplicaría de manera escalonada: 48 horas en 2026; 46 horas en 2027; 44 horas en 2028; 42 horas en 2029; y 40 horas hasta el 2030.

Por ello, dijo, el PRI hace una propuesta clara que consiste en cinco días laborales de ocho horas y dos días de descanso, que dignifique el trabajo y mejore la calidad de vida de millones de mexicanas y mexicanos.

“Principalmente que esta reforma venga de un acuerdo nacional de fuerzas obreras, de fuerzas patronales, de empresarios para que esta reforma no impacte tal y como la propone Morena en la cuestión de no afectar a las MIPyMES, llevar una revisión y control muy fino y muy importante respecto cómo se asignan estas horas extra”, comentó.

Bismarck Izquierdo alertó que de aprobarse la reforma de las 40 horas se normalizaría la explotación.

“Advertimos que esta falsa reforma es utilizada como distractor por el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, mientras persiste un fracaso rotundo en materia de seguridad y salud pública. Resulta incongruente que quienes dicen defender las causas obreras, hoy guarden silencio ante atropellos laborales y promuevan iniciativas que perjudican directamente a la fuerza trabajadora”, destacó.

En ese sentido, recordó que el líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas ha sido firme y contundente al denunciar esta situación, tanto a nivel nacional como en encuentros internacionales, señalando la crisis de seguridad que vive México y el uso de aparatos propagandísticos al servicio del gobierno.

“Él en una reunión parlamentaria oficial postuló lo que está sucediendo en el país. Estaban varios legisladores del movimiento oficial y él dejó un posicionamiento muy claro, fuerte y contundente sobre la situación que se está viviendo en el país en materia de seguridad”, refirió.

Por último, el secretario de Cultura enfatizó que el Revolucionario Institucional es el único partido de oposición que señala las fallas del oficialismo e hizo un llamado a unir esfuerzos y alzar la voz, por tratarse de una responsabilidad colectiva.

“No pensemos en este falso discurso de la ciudadanía y que los partidos deben cargar con prácticamente todo, con toda esta responsabilidad de criticar al poder. Me parece que es una obligación de todos; hablamos todos juntos, estar juntos los periodistas, los profesionistas”, finalizó.