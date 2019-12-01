Reencarpetamiento de Avenida Quinceo mejora la movilidad al Norte de Morelia

Morelia, Michoacán, a 7 de julio de 2026.- Como parte del Programa de reparación, rehabilitación y reencarpetamiento vial impulsado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, el Ayuntamiento de Morelia concluyó la colocación de carpeta asfáltica en la avenida Quinceo, una de las vialidades de mayor conexión en la zona Norte de la ciudad.

La intervención, realizada en el tramo comprendido entre las calles Joaquín Terán y Anémonas, ha sido recibida favorablemente por vecinas, vecinos y comerciantes, quienes expresaron que esto mejora la circulación vehicular, al eliminar baches y deterioros en la carpeta asfáltica, brindando mayor confianza a quienes transitan a pie, en bicicleta o en vehículo.

“Ya le hacía falta a la avenida; tenía mucho tiempo, como 20 años, desde que la hicieron. Quedó muy bien”, compartió José Abelardo, locatario de la zona, al destacar el cambio que representa la obra para quienes diariamente recorren esta vialidad.

Paola Ayala, comerciante, señaló que la rehabilitación ha mejorado notablemente la imagen de la colonia. “Me gustó que se hiciera la obra; se ve mucho mejor. Los espacios rehabilitados para niños y mascotas benefician a los vecinos, y también a los comerciantes, porque así la gente se acerca a consumir”, expresó.

En el mismo sentido, la vecina María Guadalupe Medina resaltó que la renovación de la avenida ha contribuido a generar una mayor sensación de seguridad. “Hay más iluminación y ahora la gente se siente más segura de venir, sobre todo por las noches”, afirmó.

Las y los habitantes de la zona ahora cuentan con una vialidad en mejores condiciones, que conecta a diversas colonias con el Periférico Paseo de la República. Con una longitud de 370 metros, el reencarpetamiento de la avenida Quinceo beneficia a más de 200 mil personas que utilizan esta ruta como parte de sus traslados cotidianos.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia continúa mejorando las condiciones de las vialidades y espacios públicos para que Morelia sea el mejor lugar para vivir.