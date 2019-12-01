Recorren calles de Celaya cerca de 4 mil 500 manifestantes en conmemoración del 8M

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 21:46:06

Celaya, Guanajuato, a 8 de marzo de 2026.- Cerca de 4500 manifestantes recorrieron las calles principales del centro de la ciudad en la marcha del Día Internacional de la Mujer, así como la desaparición de personas.

Alrededor de las 16:00 horas de este domingo el contingente salió de las inmediaciones de la Alameda hasta llegar a la presidencia municipal.

Entre madres de familia, niños, hombres y mascotas gritaron consignadas como , "ni una más, ni una más, ni una desaparecida más", cartulinas con el escrito "Hoy no están todas nuestras voces porque desde la tumba no se puede gritar", "los niños no se tocan ni entre niños, mejorar el protocolo del kínder Ignacio Ramírez López", además se observó a una madre que llevaba a su hija en brazos con unas alas de mariposa con la consigna "no creceré con miedo".

Durante el camino Se realizaron varias pausas para tocar tambores y gritar justicia para los asesinatos y las desapariciones.

Se observó que la ciudadanía se unió al contingente con brazos entrelazados en los templos como Corazón de María y la Catedral.

Al llegar a la presidencia municipal colocaron varias imágenes de las personas desaparecidas y pasaron lista de las mujeres que han sido víctimas de hechos violentos.