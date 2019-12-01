Reconocen Marco Antonio Solís "El Buki" y Alejandro Ramírez valor cultural del MACAAM

Morelia, Michoacán; 17 de octubre de 2026.- El músico internacional Marco Antonio Solís, “El Buki”, y el empresario michoacano Alejandro Ramírez Magaña reconocieron la iniciativa del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de convertir el antiguo Palacio Municipal en un espacio dedicado al arte contemporáneo y las expresiones audiovisuales, con una propuesta abierta al público que amplía la oferta cultural de la ciudad. Ambos invitados destacaron la importancia de impulsar recintos que acerquen las manifestaciones artísticas a la ciudadanía y contribuyan a proyectar una perspectiva distinta de Michoacán, a través de su riqueza cultural y creativa.

Durante el acto inaugural del Museo de Arte Contemporáneo y Artes Audiovisuales de Morelia (MACAAM), el artista visual Javier Marín encabezó la apertura oficial de este nuevo recinto cultural. En lugar del tradicional corte de listón, el momento se marcó con la apertura de un candado que aseguraba una cadena en el acceso, un gesto simbólico que dio paso a una nueva etapa para este histórico inmueble, ahora dedicado al encuentro con el arte y la creación.

En su intervención, Marco Antonio Solís felicitó al alcalde y a las personas involucradas en el proyecto, al considerar que este nuevo espacio representa una oportunidad para que habitantes y visitantes descubran otras expresiones del arte en la ciudad.

“Felicito sinceramente a Alfonso por esta magnífica idea, y a todos los que han colaborado para hacer de este recinto algo tan especial, y también que vengan a esta ciudad, a conocer un lugar más de arte, cultura”, expresó el artista, quien también reconoció el compromiso de quienes participan en la promoción del talento y la imagen de Michoacán desde una perspectiva artística.

Por su parte, Alejandro Ramírez destacó la decisión de dar un nuevo sentido al histórico inmueble y abrirlo a la actividad cultural, al señalar que el arte puede contribuir a enfrentar los desafíos de la sociedad.

“Quiero felicitar al presidente por esta extraordinaria idea de transformar este recinto en un espacio cultural abierto y vivo”, manifestó. Asimismo, consideró que el arte y la cultura pueden ayudar a superar muchos de los problemas que se enfrentan colectivamente.

Posterior a la inauguración, el presidente municipal, acompañado de su esposa, Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, la secretaria de Cultura y de Turismo, Fátima Chávez y Thelma Aquique, respectivamente e invitados especiales, realizó un recorrido por las salas del MACAAM para conocer las exposiciones con las que inicia actividades este nuevo recinto.

De esta manera, el antiguo Palacio Municipal comienza una nueva etapa como punto de encuentro para artistas, estudiantes, creadores y público en general, en un espacio que vincula el patrimonio histórico con las expresiones contemporáneas y abre nuevas posibilidades para disfrutar, conocer y desarrollar el arte en Morelia.