Reconocen empresarias michoacanas trabajo de Alfonso Martínez a favor de la equidad

Morelia, Michoacán, a 13 de marzo de 2025.- En reunión con mujeres empresarias de Michoacán, el Presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar fue reconocido por su trabajo a favor de la equidad y el desarrollo de las emprendedoras, como motor económico y generador de empleos.

Durante este encuentro con representantes de la Asociación Michoacana de Mujeres Jefas de Empresas A.C. (AMMJE), Empresarias Michoacanas A.C. (EMAC) y Mujeres Líderes, el Alcalde de Morelia, refrendó su compromiso con la construcción de la paz para el desarrollo de Morelia y la región.

Alfonso Martínez, resaltó el esfuerzo de las asociaciones, reconociendo a las presentes como mujeres talentosas, trabajadoras, luchonas, y líderes. Aseguró que en Morelia se trabaja muy fuerte para reforzar la seguridad, "ustedes las mujeres quieren vivir en paz para poder crecer en sus empresas. En Morelia no hemos aflojado ni vamos a aflojar en ese tema, porque es la base del desarrollo. Si no hay paz, no puede haber desarrollo, no hay turismo".

Afirmó que con mucho esfuerzo se está cambiando la realidad de Morelia, y quienes tienen negocios aquí se han dado cuenta de que la economía se ha movido más que en otros momentos.

En su oportunidad Isllalí Belmonte Rosales, Presidenta de Mujeres Empresarias de Michoacán, destacó: "es un gusto tener un gobierno municipal en donde, pues aquí vivimos, disfrutamos de la vida, y sobre todo, que están muy interesados y dirigen muy bien las necesidades, y sobre todo el crecimiento que ocupa Morelia. La verdad que nos sentimos tranquilas, aun sabiendo que en la sociedad estamos un poquito más complicados; pero la verdad es que personas con un genuino interés es lo que a nosotras nos da mucho gusto".

Asimismo, Alondra Villaseñor, empresaria y líder en Coordinación de Vinculación del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), destacó que cada paso que se da hacia la equidad es un reto que hay asumir con valentía y determinación, hacia un futuro más justo para todos.

Resaltó que el compromiso y dedicación del Presidente, Alfonso Martínez, son fundamentales para el avance de las comunidades emprendedoras en su camino hacia la igualdad de género.

En este encuentro Alfonso Martínez, estuvo acompañado por los titulares de las siguientes Secretarías: Guadalupe Herrera Calderón, Secretaria de Fomento Económico (SEFECO); Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, Secretario de Servicios Públicos; y Yankel Benítez Silva, Secretario del Ayuntamiento, quienes reafirmaron el apoyo del Gobierno municipal a las inquietudes del sector empresarial liderado por las mujeres.