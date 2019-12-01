Reconocen a la Policía Cibernética Estatal de Querétaro por su labor en la prevención de delitos digitales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 20:12:28

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 4 de noviembre de 2025.- Por su destacada labor en la prevención y atención de delitos digitales, la Policía Cibernética Estatal recibió un reconocimiento durante la Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Seguridad Ciudadana.

Dicho reconocimiento fue otorgado por su contribución a la paz y la tranquilidad de la sociedad queretana.

Durante el evento, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), personal de la Policía Cibernética impartió una exposición a alumnas y alumnos, sobre las principales funciones de esta área operativa, además de compartir medidas preventivas y resolvieron dudas de los asistentes.