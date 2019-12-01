Reconoce Subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe liderazgo aeroespacial de Querétaro

Reconoce Subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe liderazgo aeroespacial de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 07:42:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 20 de noviembre del 2025.- El titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, recibió en Palacio de Gobierno a la subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, y al candidato a secretario general de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), Oscar Fredy González.

Quienes, al reconocer las ventajas competitivas que ofrece Querétaro en el sector aeroespacial, propusieron a la entidad como sede ideal para llevar a cabo la asamblea que oficializará a la ALCE como parte de la carrera espacial en 2026.  

Durante el encuentro, en el que también participaron el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero; y la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, el mandatario estatal refrendó su voluntad de colaboración con las autoridades presentes a fin de consolidar e impulsar proyectos espaciales en beneficio de Querétaro y del país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan sin vida a un hombre en La Piedad, Michoacán; lo habrían matado para robar su casa
Cae célula armada de Sinaloa, en hotel de Navolato; hay 14 detenidos con arsenal, entre ellos tres extranjeros 
Tirotean tienda de abarrotes en fraccionamiento de Zamora, Michoacán
Normalistas bloquean Libramiento, frente a las instalaciones de la FGE de Michoacán
Más información de la categoria
El “R1”, mente criminal que estaría detrás del homicidio de Carlos Manzo; es cabecilla de grupo delincuencial jalisciense
Senado de la República aprueba nueva ley contra la extorsión
Abríguese bien: continúa frío y lluvia en la República Mexicana
Fallece Alfredo Elías Ayub, exdirector de la CFE a los 75 años de edad
Comentarios