Reconoce Subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe liderazgo aeroespacial de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 20 de noviembre del 2025.- El titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, recibió en Palacio de Gobierno a la subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, y al candidato a secretario general de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), Oscar Fredy González.

Quienes, al reconocer las ventajas competitivas que ofrece Querétaro en el sector aeroespacial, propusieron a la entidad como sede ideal para llevar a cabo la asamblea que oficializará a la ALCE como parte de la carrera espacial en 2026.

Durante el encuentro, en el que también participaron el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero; y la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, el mandatario estatal refrendó su voluntad de colaboración con las autoridades presentes a fin de consolidar e impulsar proyectos espaciales en beneficio de Querétaro y del país.