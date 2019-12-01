Reconoce Reyes Galindo lucha de la Sociedad Civil por los Derechos Humanos en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, reconoció la noble labor que realizan integrantes de la sociedad civil por los derechos humanos y la justicia en nuestra entidad.

Lo anterior al asistir al Informe Actividades del Colectivo "Todos y todas por los Derechos Humanos en Michoacán" (TODEHUMI), que preside Cristina Cortés Carrillo, a quien felicitó por su gran trabajo en materia de Derechos Humanos, quien ha forjado con cercanía real la defensa de los sectores vulnerables y acompañamiento a víctimas en el estado.

“Mi reconocimiento a Cristina Cortés por su gran compromiso de escuchar las historias de nuestra comunidad para transformar sus necesidades en acciones concretas, por su férrea defensa de los Derechos Humanos, al ser la voz de quienes buscan justicia, garantizando que la dignidad humana esté siempre al centro”, expresó el líder del PT.

Asimismo, Reyes Galindo destacó el trabajo que ha realizado por 30 años este colectivo en el acompañamiento a víctimas, a quienes les han brindado apoyo integran y sensible a quienes más lo necesitan, transformando el dolor en esperanza y exigencia de justicia.