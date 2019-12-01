Reconoce Reyes Galindo a profesoras y profesores como actores claves de la transformación en Michoacán

Reconoce Reyes Galindo a profesoras y profesores como actores claves de la transformación en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 12:21:50
Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2025.- “Desde el Partido del Trabajo, decimos que somos aliados y nunca enemigos o contrarios de las maestras y los maestros. Ante ese escenario, me sumo al reconocimiento que hacemos a las maestras y a los maestros como actores claves en este proceso de transformación que estamos viviendo”, expresó Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán.

Lo anterior, lo señaló ante el pleno del poder legislativo en aras de sumarse a la iniciativa que presentó su homólogo Juan Carlos Barragán,  con el propósito de proteger jurídicamente, administrativa y emocionalmente a las maestras, maestros y personal educativo que, en cumplimiento de su deber, enfrenten situaciones de emergencia escolar o hechos fortuitos.

“Este reciente debate en cuanto a las maestras y los maestros, se ha dado recientemente en los centros educativos. no son todólogos, no tienen esa obligación, no son los únicos responsables de todos los aspectos del desarrollo estudiantil. Lo que sí creo es que deben de tener las nociones, conocimientos y capacitaciones esenciales que les permitan la detección de lo que acontece con sus estudiantes, para poder detectar oportuna y tempranamente y canalizar a donde corresponda”, dijo el legislador.

En ese contexto el líder del PT en el Congreso michoacano, indicó que coincide con su compañero Barragán Vélez, en que velar por la integridad de las maestras y los maestros permitirá un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje; por ello debe procurarse la certeza jurídica para este sector,  que además permitirá cuidar la integridad y salud mental de quienes se dedican a la enseñanza.

