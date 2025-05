Reconoce Neto Núñez compromiso del Gobierno de Michoacán con la agenda ambiental

Morelia, Michoacán a 30 de mayo de 2025.– Ernesto Núñez Aguilar, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reconoció el compromiso del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, con la agenda ambiental a través de una serie de acciones legislativas y acuerdos interinstitucionales que velan por el cuidado y conservación del medioambiente.

Núñez Aguilar destacó que los convenios firmados recientemente con instancias federales reafirman la prioridad que la administración estatal otorga a la protección del medio ambiente.

“Hoy se firma un nuevo convenio para mantener la protección de más de 500 hectáreas, lo que consolida a Michoacán como un estado con un alto nivel de sostenibilidad y conservación de nuestros recursos naturales”, expresó.

El líder del PVEM celebró que estas medidas respondan a una visión integral de cuidado ambiental y sostenibilidad, alineada con los objetivos de desarrollo sustentable.

"Es importante que este tipo de acciones no se dejen de hacer, sabemos que el tema del medio ambiente debe ser una prioridad, no solo para Michoacán, si no para todo el país", insistió.

Reiteró el respaldo del PVEM para impulsar y acompañar acciones que, desde el gobierno estatal, se diseñen para consolidar una agenda medioambiental eficiente y que dé respuesta a las necesidades sociales en la materia.