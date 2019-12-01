FSPE detiene a tres hombres y asegura más de 3 mil dosis de estupefacientes en Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 19:03:39

Guanajuato, Guanajuato, 29 de septiembre.- Tres hombres fueron detenidos y más de 3 mil dosis de presuntas drogas aseguradas como resultado de distintos operativos realizados por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en municipios de la zona sur de Guanajuato.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, los hechos se registraron durante los patrullajes preventivos implementados en la Región VI, donde los agentes detectaron a personas presuntamente relacionadas con la posesión de sustancias ilícitas.

En Uriangato, los elementos estatales realizaron dos intervenciones distintas que derivaron en la detención de Arturo “N”, de 25 años, y Ubertino “N”, de 22 años. Durante estas acciones fueron asegurados cerca de 1.5 kilogramos de presunta marihuana, cantidad que, según la autoridad, equivale aproximadamente a mil 576 dosis.

Mientras tanto, en el municipio de Yuriria fue detenido José Manuel “N”, de 34 años, a quien los agentes localizaron aproximadamente 570 gramos de una sustancia con características similares al cristal, con un equivalente estimado de mil 710 dosis.

En total, las acciones dejaron tres detenidos y más de 3 mil dosis de presuntas sustancias ilícitas aseguradas.

Los hombres y los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica y establecer las responsabilidades correspondientes.