SSP localiza sano y salvo a joven víctima de secuestro virtual; evitó pago de 150 mil pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 19:09:44

Copándaro, Michoacán, 29 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Unidad Antiextorsión, localizó sano y salvo a un joven de 19 años víctima de secuestro virtual y evitó que sus familiares realizaran el pago de 150 mil pesos exigidos mediante llamadas de extorsión.

Tras recibir el reporte, personal especializado estableció comunicación con los familiares, quienes señalaron que habían perdido contacto con el joven desde el día anterior y posteriormente comenzaron a recibir llamadas de un hombre que aseguraba pertenecer a un grupo delictivo y amenazaba con hacerle daño si no entregaban el dinero.

De manera inmediata, operadores de la Unidad Antiextorsión realizaron labores de investigación y manejo de crisis que permitieron establecer contacto con la víctima y orientarla para trasladarse a las instalaciones de la Guardia Civil del municipio.

En coordinación con personal operativo, el joven fue localizado y resguardado hasta el arribo de sus familiares, confirmándose que se encontraba sano y salvo y que no había sido privado físicamente de la libertad.

La SSP exhorta a la ciudadanía a no realizar depósitos ni transferencias ante este tipo de llamadas, mantener la calma, verificar la ubicación de sus familiares y denunciar de manera anónima al 089.