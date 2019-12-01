Detienen a hombre que conducía una motocicleta con reporte de robo en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 17:54:36

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2026.- Elementos de la Policía Morelia lograron la detención de un hombre que conducía una motocicleta con reporte de robo al poniente de la ciudad, informó la corporación.

Al respecto se informó que el sujeto circulaba sobre la avenida Francisco I. Madero cuando fue detectado por los oficiales, quienes le dieron alcance a la altura de la colonia El Parián, en la salida a Quiroga.

Tras revisar los antecedentes de la unidad, los agentes confirmaron que contaba con antecedente de robo vigente. La identidad del sujeto no fue revelada.

Tanto el requerido como la moto quedaron a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación legal.