Reconoce Laura Aguilar el talento y la preparación de las y los alumnos del Instituto de Artes y Oficios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 11:50:31

Querétaro, Querétaro, a 6 de julio 2026.- La Coordinadora General de la Jefatura de Gabinete del Gobierno del Estado de Querétaro, Laura Aguilar, acompañó al director general del Instituto de Artes y Oficios de Querétaro, Ing. Fernando de Néstor Mendoza Sánchez, en la ceremonia de clausura y exposición de trabajos correspondiente al semestre febrero-julio 2026.

Durante el evento se entregaron diplomas a las y los alumnos que concluyeron satisfactoriamente su formación en los distintos talleres y programas que ofrece la institución, como reconocimiento a su esfuerzo, disciplina y compromiso con su preparación y crecimiento personal.

En su mensaje, Laura Aguilar destacó que la capacitación y el aprendizaje de un oficio representan una herramienta para transformar vidas, abrir nuevas oportunidades de desarrollo personal, laboral y económico, además de fortalecer el talento y la capacidad productiva que distinguen a Querétaro.

“Cada diploma que hoy reciben representa constancia, dedicación y la decisión de construir un mejor futuro. La capacitación transforma vidas, impulsa proyectos y fortalece a las familias queretanas”, expresó.

Asimismo, reconoció la labor que realiza el Instituto de Artes y Oficios de Querétaro al brindar espacios de formación accesibles y de calidad que permiten a las personas desarrollar nuevas habilidades, emprender, incorporarse al mercado laboral y mejorar su calidad de vida.

Finalmente, Laura Aguilar felicitó a las y los egresados por culminar esta etapa de aprendizaje e hizo un llamado a seguir preparándose, aplicar los conocimientos adquiridos y continuar contribuyendo, con su talento y trabajo, al desarrollo de Querétaro.