Reconoce Gobernador de Querétaro a integrantes de la FECAP en San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, 7 de octubre del 2025.- Querétaro crece gracias al talento de su gente, a sus profesionistas y a su industria, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar la celebración con motivo del Profesionista del Año 2025 en San Juan del Río, evento en el que convocó a colegios y asociaciones a participar en la vida pública del país y a ser exigentes con sus gobiernos.

En un encuentro con integrantes de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de Querétaro (FECAP), el mandatario estatal reconoció la labor que realizan diariamente en beneficio de la sociedad. Además, destacó que pertenecer a una organización les permite conocer de primera mano las acciones de las administraciones en materia de seguridad, salud, movilidad, obras públicas y otros temas de interés ciudadano.

“Si ustedes, todos los ciudadanos, son exigentes con sus gobiernos y participativos, van a ser mejores servidores públicos. La responsabilidad es de todos. Podemos echarle la culpa, que el que me dejó no me dejó lana, que el que me dejó no me dejó nada, es que Estados Unidos. Si buscamos pretextos, lo encuentran”, apuntó.

Resaltó que, en los momentos de turbulencia que atraviesa el país, es fundamental mantener la unidad y el compromiso con el bien común. Asimismo, enfatizó que en la medida en que profesionistas, empresarios y sociedad se encuentren preparados y organizados, se tendrá la capacidad de enfrentar a la competencia.

El Gobernador de Querétaro aprovechó la ocasión para compartir algunos resultados de su administración, entre los que destacó inversiones para seguridad, más policías, acciones en materia de movilidad, transparencia, entre otros.

La presidenta de la FECAP, María Lucía Romero Gallegos, destacó que el evento tuvo como objetivo reconocer el esfuerzo, la excelencia y el compromiso de quienes con su trabajo construyen un mejor San Juan del Río. Expresó que su conocimiento, ética y pasión dejan huella en la comunidad; mientras que su dedicación se convierte en el reflejo más claro de que el progreso de una sociedad se edifica con talento, responsabilidad y amor.

En su momento, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, distinguió a las y los profesionistas como pilares esenciales del desarrollo social, económico y político del estado. De igual manera, agradeció las acciones del gobierno estatal en beneficio de este sector.

Durante el acto protocolario, el Gobernador, el Alcalde de San Juan del Río y la Presidenta de la FECAP entregaron reconocimientos a galardonados 2025 de 10 colegios y asociaciones de la federación; así como a representantes de sectores productivos.