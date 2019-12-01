Reconoce Gobernador a empresas por fomentar la igualdad laboral con el Distintivo Sin Brecha

San Juan del Río, Querétaro, 16 de diciembre del 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, presidió en San Juan del Río la entrega del Distintivo Sin Brecha, que en su edición 2025 reconoció a 145 empresas, 46 de ellas del municipio sanjuanense, las cuales impulsan la igualdad laboral a través de la integración de proyectos enfocados en implementar buenas prácticas al interior de sus organizaciones, acciones que impactan de manera directa a 57 mil trabajadoras y trabajadores.

Durante el acto que representó la cuarta entrega de la estrategia estatal, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, enfatizó que hoy la igualdad sustantiva no debe de ser una moda, ni un discurso, deben ser hechos en los cuales todos, hombres y mujeres, tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades; un compromiso que se asumió, dijo, desde el inicio de la presente administración y que marca un punto de impulso para las mujeres.

“La equidad de género no es un complemento, ni debe de ser un favor, es un acto de justicia y decisión estratégica que fortalece a la sociedad y a la economía (…) Porque las mujeres aseguran el futuro de Querétaro, su trabajo que a veces es invisible, sostiene la economía, sostiene la educación y fomenta la vida comunitaria y realmente cuando reconocemos esa valiosísima aportación no solo transformamos familias, fortalecemos comunidades y construimos un mejor Querétaro”, puntualizó.

En su mensaje, el funcionario estatal felicitó a todas y todos quienes integran los gobiernos municipales de San Juan del Río y Amealco, que recibieron el Distintivo Sin Brecha por asumir este compromiso con la equidad de género. Externó su reconocimiento a las empresas de San Juan del Río que ya forman parte de la estrategia y a aquellas que hoy se suman.

“El compromiso que estas empresas asumen el día de hoy confirma que cuando hay empresarias y empresarios convencidos con la equidad de género Querétaro avanza con firmeza y se consolida como un estado competitivo moderno y con mucho futuro”, acotó.

Al tomar la palabra, la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, destacó que Distintivo Sin Brecha, junto con otras estrategias que integran el Programa Estatal de Empleo, ha permitido incrementar la participación de las mujeres en 7.9 puntos porcentuales, lo que representa, precisó, en datos reales que 113 mil mujeres han sido incorporadas en la administración del gobernador Mauricio Kuri en el empleo formal.

En su discurso, donde hizo hincapié que este reconocimiento inició hace cuatro años y al día de hoy ha logrado un crecimiento cercano al 300 por ciento, gracias al compromiso del sector productivo; comunicó que Querétaro ocupa también el primer lugar a nivel nacional en mayor desempeño de mujeres emprendedoras; por ello, instó a romper juntos las barreras, diversificar las salas de juntas y los equipos directivos.

“Apostemos por el talento y la capacidad sin sesgo de género. Ocupemos más espacios los privados y los públicos también. Pero, sobre todo, sigamos construyendo juntas y juntos un San Juan del Río, sin brechas y sin límites”, conminó.

San Martín Castillo detalló que de las 46 empresas sanjuanenses, que recibieron este Distintivo, nueve lo hicieron por primera vez y 37 lo renovaron, siendo acreedoras además a una aportación económica del Gobernador. Abundó que el municipio de Amealco, se suma como el segundo ente público municipal en recibir este Distintivo después de San Juan del Río.

En este contexto, recalcó que la Universidad Tecnológica de San Juan del Río también vuelve a ser referente, refrendando este Distintivo, y es que, de forma creativa, explicó, publican un calendario digital sobre perspectiva de género, equidad e igualdad, e implementan un espacio de reflexión y una sala de lectura que beneficia no solamente al personal administrativo, sino también a su alumnado.

Luego de agradecer la presencia del Gobernador durante todo el año en el municipio sanjuanense, el presidente municipal, Roberto Carlos Cabrera Valencia, resaltó el enfoque hacia una nueva cultura de respeto a fin de cerrar brechas en cuanto a equidad de género, pero sobre todo en la implementación de políticas públicas dirigidas en atender el tema que marca la calidad de vida de las mujeres y las familias.

Entre las empresas que integran prácticas efectivas para promover la igualdad laboral y que fueron reconocidas con el Distintivo Sin Brecha se encuentran: Artigraf, Condumex; Exo-S; Hirschvogel; Components México; Imbera; Mitsubishi Electric de México; Plásticos Técnicos Mexicanos; Print LSC Communications y Topre Autoparts México.