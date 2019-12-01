Reconoce Felipe Macías actuar de la policía municipal de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 24 de diciembre de 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, mostró su reconocimiento a los elementos policiacos que participaron en la detención de dos presuntos responsables de haber robado y atacado un camión de valores, donde dos elementos de seguridad privada resultaron lesionados por proyectiles de armas de fuego.

A través de un video difundió en sus redes sociales, Macías Olvera detalló que desde el momento en que se reportó el hecho al número único de emergencias 9-1-1, elementos de la Policía Municipal de Querétaro acudieron como primeros respondientes donde se logró la detención de unos de los presuntos implicados.

Mientras que la detención del segundo presentó responsable se logró gracias al uso de herramientas tecnológicas, que permitieron ubicar el vehículo y se le dio alcance en Paseo de la República a la altura de Jurica.

“Una vez más quiero reconocer y felicitar el trabajo de la policía municipal de Querétaro (…); de manera inmediata y efectiva atendieron el llamado y se detuvo a uno de los presuntos responsables; además apoyándonos de la tecnología dimos cuenta de un vehículo donde se trasladaban los presuntos responsables y se dio la detención de un segundo implicado y el aseguramiento del vehículo a la altura detuvo la colonia Jurica”, dijo.

Recalcó que desde la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro se trabaja para mantener el orden de la capital, y no se permitirán hechos que provoquen el caos y delincuencia en la capital queretana.

“Es así como mandamos un mensaje muy contundente desde la Policía Municipal de Querétaro, aquí no hay lugar para los que pretenden poner el desorden, el caos y la delincuencia”.