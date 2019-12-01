Reconoce Felifer Macías a los Consejos de Participación Ciudadana de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 12 de octubre de 2025.- Como parte esencial para construir un Querétaro con orden y futuro, así es como Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, consideró el trabajo de las y los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana.

Destacó que la colaboración entre la sociedad civil organizada y el gobierno municipal permite impulsar acciones efectivas que mejoran la calidad de vida de las familias queretanas y procurar una igualdad de oportunidades para todas y todos.

“Si algo nos ha distinguido en esta ciudad y como sociedad, es que somos una sociedad sumamente participativa, una sociedad sumamente bien informada y una sociedad que exige. Por eso Querétaro vive una realidad muy distinta al resto del país. Por eso aquí en Querétaro, lo decimos con mucho orgullo, somos líderes en todos los indicadores, en seguridad, en calidad de vida, en inversión, en empleo. Y hoy, como nunca antes, con un trabajo coordinado con nuestro gobernador Mauricio Kuri, es como hemos exponenciado los resultados a favor de la gente y podemos afirmar con toda contundencia que la ciudad de Querétaro se diferencia de la realidad de muchas partes del país. Por eso juntos, amigas y amigos, tenemos que cuidar este Querétaro, preservar todo lo que funciona y también trabajarnos a mejorar lo que haga falta”.

Resaltó que gracias a la vocación de servicio y compromiso de las y los integrantes de los consejos, la ciudad avanza con obras y programas que responden directamente a las necesidades de cada zona, ya que son ellos los principales gestores y vigilantes del uso adecuado de los recursos públicos.

Subrayó que durante el segundo año de su administración, la obra pública se enfocará en atender la principal demanda ciudadana: la rehabilitación de drenes y drenajes. Por ello, el presupuesto del próximo año se destinará prioritariamente a resolver una de las necesidades más sensibles de la población.

“En 2026, va a ser el año de los drenes y de los drenajes, son obras muy caras, que vamos a tener que trabajar de manera muy puntual con ustedes, para entrar primero donde es urgente, luego donde es necesario, y luego donde es importante, porque todo se va a ocupar. Pero quiero que con ustedes trabajemos de manera muy puntual el diagnóstico de la ciudad, para intervenir en lo más sensible que hoy ocupa la ciudad, que es esta infraestructura de drenajes y de drenes”.