Reconoce Ernesto Núñez Aguilar labor de fuerzas federales y estatales tras operativo exitoso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 12:35:23

Morelia, Michoacán a 23 de febrero de 2026.- El diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar reconoció el trabajo coordinado de las corporaciones de seguridad federales y estatales que participaron en el operativo realizado ayer, el cual derivó en el abatimiento de un líder criminal.

El legislador destacó la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), así como de la Guardia Civil y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), cuya actuación conjunta permitió obtener resultados contundentes y restablecer el orden en distintas regiones.

Núñez Aguilar subrayó que la coordinación interinstitucional fue determinante para el éxito del operativo, evitando una escalada mayor de violencia y protegiendo a la población.

Asimismo, reconoció el liderazgo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien implementó una estrategia inmediata para contener posibles reacciones y mantener la estabilidad al interior del estado.

“El trabajo conjunto entre Federación y Estado demuestra que cuando hay coordinación y voluntad, se pueden lograr resultados importantes en materia de seguridad”, expresó.

Finalmente, reiteró su respaldo a las instituciones encargadas de la seguridad y llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.