Reconoce Eric Gudiño que no han recibido los detalles técnicos del proyecto de la nueva estación del tren en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 13 de enero de 2026.- A más de un año de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anuncio la construcción del tren México-Querétaro, el Gobierno federal no ha dado a conocer detalles técnicos del proyecto, reconoció Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno en la entidad.

“Trámites de derecho de vial, indemnización a familias que resulten afectadas por las obras son algunas de las dudas que nosotros estamos solicitando y que nos planteó el Observatorio Ciudadano y es lo que precisamente estamos solicitando a la Federación porque recordemos que la obra es federal y las respuestas a estas interrogantes ellos nos las tienen que dar”.

Reconoció que aún no han recibido de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) los detalles técnicos del proyecto de la nueva estación del tren en Querétaro, pese a que el anuncio de la obra se realizó hace más de un año.

Explicó que la única información confirmada hasta el momento es el movimiento que se realizará en el puente de Concheros, a la altura de El Salvador.

“Estamos en proceso de recibir la documentación completa. Lo que sabemos es lo que ya se ha informado públicamente: la ubicación de la estación y el proyecto general. Los detalles más finos todavía no nos los han entregado”.

Recordó que el Gobierno estatal mantiene comunicación constante con autoridades federales y municipales para dar certeza a la población. Destacó que se conformó una mesa de coordinación técnica en la que participan de manera igualitaria los secretarios estatales y municipales.

“Aquí no se trata del poder de una sola persona. En ocasiones me tocará ser el portavoz, en otras será Marco del Prete o el responsable del tema específico”.

Cuestionado sobre la designación del gobernador Mauricio Kuri González de que sea él, el vínculo entre autoridades federales y estatales en lugar de Carlos Alcaráz como se había dicho anteriormente, Gudiño Torres aclaró que el mandatario estatal funge como titular y principal vínculo en el proyecto, mientras que el exsecretario Carlos Alcaraz participa únicamente en funciones de apoyo.