Reconoce Brissa Arroyo aportaciones del Hospital de la Mujer y del Doctor Manuel Martínez a la salud en Michoacán 

Morelia, Michoacán, 4 de Noviembre de 2026.- La Diputada Local Brissa Arroyo Martínez, reconoció las aportaciones en materia de salud y enseñanza del Hospital de la Mujer y del Doctor Juan Abraham Bermúdez.

Brissa Arroyo, -integrante de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado-, celebró la entrega de la Condecoración al Mérito Médico "Manuel Martínez Báez" al Hospital de la Mujer en el Estado y al Doctor Juan Abraham Bermúdez porque, -dijo-, contribuyen permanente a que la ciudadanía acceda a la salud

El Hospital de la Mujer tiene 25 años al servicio de la población y contribuyendo a la salud de las familias michoacanas, colocándose a la vanguardia en temas como el Banco de Leche Humana y la atención neonatal.

Brissa Arroyo reafirmó la convicción de fortalecer y promover la lactancia materna como un derecho de las infancias y de las mujeres por ello agradeció la capacitación y asesoría que en su momento brindó el Hospital de la Mujer para crear en el Congreso de Michoacán la Primera Sala de Lactancia, a la cual hizo referencia Olivia Aleida Cardoso Navarrete, en su intervención a nombre del Hospital de la Mujer.

"Así como estos proyectos de la Sala de Lactancia, la colaboración de una servidora de aportar frascos de vidrio para el Banco de Leche, así seguiremos trabajando con esta institución y otras más de salud", indicó.

Es también destacable la trayectoria del Doctor Juan Abraham Bermúdez, sus aportaciones en el ámbito de la salud y la enseñanza a las nuevas generaciones particularmente en el área de la nefrología.

Brissa Arroyo afirmó que esta Condecoración a instituciones del sector salud representa también una oportunidad para reconocer que el acceso a la salud es un derecho humano en el que para garantizarlo, necesitamos redoblar esfuerzos.