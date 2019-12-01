Reconoce Bedolla, el crimen organizado detrás del homicidio de Carlos Manzo

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 09:48:20

Morelia, Michoacán, a 03 de noviembre del 2025.- Estamos trabajando para que haya justicia y los responsables del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, paguen ante la ley, pues, si bien, el autor material fue abatido, se debe perseguir a los autores intelectuales del caso, ya que hay un grupo de la delincuencia organizada detrás del homicidio, señaló Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal comentó que desde el momento del atentado se instaló una mesa de seguridad con la presencia de los tres órdenes de gobierno y comunicación con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Reiteró su pesar por el asesinato del alcalde Carlos Manzo; apuntó que, "a nivel humano lamento mucho la pérdida de un alcalde joven, echado para delante decidido, humano, que sabía todos los días que asumía un riesgo por su lucha contra la delincuencia".

Ramírez Bedolla dijo entender que hay una gran indignación y enojo entre la ciudadanía, pero, dijo tener la responsabilidad de dar la cara, de actuar.

Asimismo, destacó que las protestas desarrolladas son completamente legítimas, sin embargo, consideró que hay momentos que este tipo de manifestaciones son aprovechadas por grupos que las vuelven violentas en cuestión de minutos.

En este sentido, destacó que se evitó una tragedia cuando fue vandalizado el Palacio de Gobierno, al finalizar la marcha desarrollada en Morelia.