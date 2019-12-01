Reconoce Bedolla aportación de galardonados con doctorado honoris causa por la UMSNH

Morelia, Michoacán, 1 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla asistió a la ceremonia de investidura donde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) distinguió con el doctorado “honoris causa” a Catherine Rose Ettinger Mc Enulty, Annie Pardo Cemo y Gerardo Sánchez Díaz.

En sesión solemne del Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, el mandatario reconoció la aportación a la sociedad en diversos campos del conocimiento, la excelencia y la vocación humanista de las y el galardonado; y refrendó también su apoyo a la Universidad Michoacana.

“Participar en este acto solemne es motivo de profundo honor y emoción. No solo honra sus trayectorias, sino que también reafirma el compromiso de la Universidad Michoacana con el conocimiento, la igualdad y la libertad de pensamiento. Mi compromiso con la Universidad se refleja en la reforma constitucional de noviembre de 2024 donde se le otorga autonomía plena”, dijo.

La rectora de la UMSNH, Yarabí Ávila González, aportó que con la entrega de estos reconocimientos, que sirve de puente entre el pasado y el futuro de la Máxima Casa de Estudios, se retoma la tradición de distinguir la trayectoria excepcional de figuras destacas, luego de siete años sin otorgar doctorados honoris causa.

En tanto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que la Universidad Michoacana ya no está en crisis, como resultado de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a través de la cual, se le otorgó autonomía plena, así como el 4.5 por ciento del presupuesto anual estatal, con el cual se asegura la estabilidad financiera de la institución.

Las recipiendarias Catherine Rose Ettinger Mc Enulty, doctora en Arquitectura y Annie Pardo Cemo, doctora en Ciencias Químicas, así como el distinguido Gerardo Sánchez Díaz, doctor en Historia, agradecieron la más alta distinción académica que otorga la UMSNH para reconocer sus aportaciones a la sociedad mexicana.

Asistieron a la ceremonia la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México, Rosaura Ruiz Gutiérrez; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini.

También, integrantes de la Comisión Especial para el Otorgamiento del Grado Doctor o Doctora Honoris Causa; legisladores federales y locales; magistradas y magistrados; autoridades estatales, municipales, educativas y eclesiásticas; así como exrectores y estudiantes de la Universidad Michoacana.