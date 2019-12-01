Reconoce Barragán liderazgo de la presidenta Sheinbaum para que se levantaran bloqueos carreteros

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán reconoció el trabajo del Gobierno de México y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para resolver, mediante el diálogo y la instalación de mesas de trabajo, las demandas de productores y transportistas que mantenían bloqueos carreteros en distintos puntos del país.

Barragán destacó que la Federación actuó con responsabilidad y sensibilidad social, privilegiando la escucha y la construcción de soluciones reales, tanto en el tema del transporte como en las inquietudes relacionadas con el maíz y las actividades del campo. Gracias a esta disposición, los manifestantes levantaron de inmediato los bloqueos que afectaban el libre tránsito de la ciudadanía, el abasto y el paso de los servicios de emergencia.

“Cuando hay voluntad política, se encuentra el camino. La presidenta y el Gobierno Federal demostraron que el diálogo es la ruta y que siempre habrá puertas abiertas para las y los productores y transportistas. Hoy se resolvió sin confrontación y con resultados”, afirmó.

Asimismo, el diputado reconoció la disposición de los propios transportistas y productores para avanzar en acuerdos y apostar por soluciones que no perjudiquen a miles de familias que diariamente usan las carreteras del país para trabajar, estudiar o trasladarse.

Barragán resaltó la instalación de las tres mesas de trabajo anunciadas por la Secretaría de Gobernación: seguridad en carreteras; ordenamientos legales en materia de agua; y atención a las problemáticas del campo, incluido el maíz.

“Son espacios indispensables para atender de raíz los desafíos del sector. Estas mesas permitirán que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan y que el campo tenga la fuerza que merece”, añadió.

Finalmente, el legislador reiteró que la Presidenta de México y la Secretaría de Gobernación están demostrando con hechos que la gobernabilidad se construye escuchando, atendiendo y resolviendo en favor de la gente.