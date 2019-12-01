Reconoce Baltazar Gaona trabajo del ICATMI y STASPLE en capacitación de servidores públicos

Reconoce Baltazar Gaona trabajo del ICATMI y STASPLE en capacitación de servidores públicos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 19:12:27
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Morelia, Michoacán, a 7 de julio de 2026.- La capacitación constante de las y los trabajadores es una herramienta fundamental para fortalecer las instituciones y brindar una mejor atención a la ciudadanía, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, durante la Ceremonia de entrega de constancias de capacitación.

El legislador reconoció el trabajo que realiza el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI), encabezado por su director general, Marco Antonio Flores de la Torre, así como la labor de sus capacitadores para impulsar la preparación y el desarrollo profesional de las y los trabajadores.

“La capacitación representa una inversión en el recurso más valioso que tiene cualquier institución: su gente. Cada curso concluido, cada habilidad adquirida y cada conocimiento fortalecido se transforma en un mejor servicio para las y los michoacanos”, señaló Baltazar Gaona.

Asimismo, reconoció el compromiso del STASPLE y de su dirigente, Rogelio Andrade Vargas, por promover oportunidades de capacitación permanente para sus agremiados y generar condiciones que contribuyan a su crecimiento profesional y laboral.

“Cuando trabajadores, autoridades y organizaciones sindicales caminan en la misma dirección, el resultado siempre será una institución más sólida y un mejor servicio para la ciudadanía”, expresó el presidente de la Mesa Directiva.  

Finalmente, Baltazar Gaona felicitó a quienes recibieron sus constancias y los convocó a continuar preparándose y aplicar los conocimientos adquiridos en beneficio de la sociedad, al señalar que la profesionalización, el aprendizaje permanente y el compromiso de las y los servidores públicos son indispensables para construir instituciones más eficientes y cercanas a la ciudadanía.

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