Reconoce Alfonso Martínez trabajo de equipo de limpia para que Morelia brille

Reconoce Alfonso Martínez trabajo de equipo de limpia para que Morelia brille
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 12:51:37
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Morelia, Michoacán; 08 de abril de 2026.- Detrás de los espacios públicos, plazas y jardines limpios en Morelia, hay un equipo de trabajadoras y trabajadores que todos los días salen a dejar brillante la ciudad, para que morelianas, morelianos, turistas y visitantes, la disfruten plenamente, destacó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

En recorrido por el Centro Histórico, el alcalde Alfonso Martínez saludó a una brigada de limpia de la Secretaría de Servicios Públicos, que se encontraban trabajando arduamente en la Plaza de Armas. 

El presidente municipal reconoció que gracias a ellos es que Morelia está limpia, al sacar toneladas de basura de las calles, para recibir a los turistas que aprovechan la Semana Santa para conocer y disfrutar de la capital. 

Alfonso Martínez comentó que al esfuerzo de este “equipazo”, se ve reflejado en una buena imagen de la ciudad y en espacios públicos que proyectan sus atractivos y belleza a Michoacán, México y el Mundo.

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