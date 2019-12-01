Recomienda Bedolla: Ley seca en municipios por fiestas patrias en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 08 de septiembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo la recomendación a los municipios para que puedan implementar la Ley Seca durante la celebración de las Fiestas Patrias para evitar alguna incidencia.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que su recomendación es en la calidad de su investidura, sin embargo, es determinación que se atribuye a los ayuntamientos, por lo que serán ellos quienes tomen la decisión que consideren pertinente.

Agregó que los horarios para el desarrollo de las festividades y verbena popular son también responsabilidad de los ayuntamientos, por lo que ellos habrán de establecer la modalidad en que se desarrollan dichas fiestas.

Ramírez Bedolla comentó que se ha establecido ya el esquema preventivo para las Fiestas Patrias, sin embargo, seguirán las reuniones operativas entre el estado y las diferentes corporaciones de seguridad pública para definir el despliegue que se tendrá por las fechas.