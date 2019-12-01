Recibirá Gobierno de Morelia a delegación de Sacramento

Recibirá Gobierno de Morelia a delegación de Sacramento
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 21:29:42
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Morelia, Michoacán; 26 de octubre de 2026.- En el marco del Hermanamiento diplomático entre Sacramento y Morelia, se realizará en la capital michoacana y La Piedad, el Programa Internacional de Vinculación Académica y Cultural. Dicho programa contempla, entre otras acciones, la ruta para establecer convenios de colaboración con universidades públicas y privadas de Michoacán, con sus pares de California.

Los convenios surgen a raíz del Hermanamiento que estableció el Presidente, Alfonso Martínez Alcázar entre Sacramento y Morelia, el cual considera 4 rubros: educación, turismo, cultura y negocios.

Como se recordará, la administración que preside Alfonso Martínez, ha impulsado este tipo de encuentros que abonan a la construcción de La Paz, a través de alianzas estratégicas con ciudades que pueden aportar al desarrollo social de la capital.

Como parte del programa de vinculación, se firmarán convenios con instituciones públicas y privadas, asimismo se llevará a cabo un encuentro con autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la UNIVA en La Piedad. En este marco, se tendrá un encuentro con integrantes de la Red Juntos por Michoacán que integra a más de 20 instituciones, entre ellas la UNLA, La Salle y la UDEM, que a su vez ostentan la presidencia, vicepresidencia y tesorería de la organización.

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