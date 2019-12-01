Quitan la vida a dos hombres en Queréndaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 18:54:38

Queréndaro, Michoacán, a 26 de octubre de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, dos hombres, fueron asesinados a balazos en negocios de esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en una recicladora y en la refaccionaría Pequeño Gigante, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron los cuerpos sin vida de dos personas.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos personas que presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.