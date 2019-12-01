Reciben 354 mil estudiantes uniformes y útiles escolares en Querétaro

San Juan del Río, Querétaro, a 4 de septiembre de 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la entrega de uniformes y útiles escolares en la escuela secundaria general “Antonio Caso” en el municipio de San Juan del Río. Con esta acción se busca respaldar a las familias y asegurar que las y los estudiantes de educación básica cuenten con las herramientas necesarias para un regreso a clases en condiciones de igualdad.

La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, informó que la entrega de paquetes se realiza de manera simultánea a más de 354 mil estudiantes de los 18 municipios del estado.

“Hoy, con esta entrega, no sólo se están entregando lápices, ni plumas, ni cuadernos, se está entregando la confianza de un gobierno que nos respalda, pero también el cariño y el afecto hacia nuestros niños y niñas de Querétaro”, informó.

La funcionaria aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo del Gobernador a los más de 15 mil docentes de la USEBEQ, quienes con su desempeño transmiten educación de calidad a las niñas, niños y jóvenes de Querétaro.

Al tomar la palabra, el director general de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, anunció que el próximo 8 de septiembre iniciará el proceso de inscripción para acceder a la tarifa UniDos del sistema Qrobus en San Juan del Río.

“Significa que van a pagar dos pesos por utilizar el transporte público, sí, esos dos pesos los van a pagar ustedes como estudiantes, todos los maestros, todo el personal administrativo de las diferentes escuelas, tanto públicas como privadas, todos los adultos mayores, personas con discapacidad, y también todo el sector salud, doctores, enfermeros, camilleros, todas las personas que trabajan en los hospitales”, señaló.

Detalló que para el registro es necesario contar con la aplicación Qrobus en los dispositivos móviles, y en el apartado “trámites” de la app, se deben subir tres documentos: la Clave Única de Registro de Población (CURP), un comprobante de domicilio, y en el caso de los alumnos, una constancia de estudios.

Posteriormente se tienen tres días para la aprobación y respuesta por parte de la AMEQ, y se continúa el trámite en el Centro Cultural y de Convenciones (CECUCO). Agregó que una vez que se distribuyan las tarjetas, también se instalarán cajeros y puntos de recargas para arrancar formalmente con este programa en octubre.