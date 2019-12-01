Recibe Congreso del Estado de la FGE el Plan de Persecución del Delito 2025-2034

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre de 2025.- Al recibir de manos del Fiscal General del Estado el Plan de Persecución del Delito 2025-2034, la Presidenta de la Mesa Directiva, diputada Giulianna Bugarinni Torres, reiteró la disposición del Poder Legislativo para seguir construyendo un sistema de justicia más fuerte, más moderno y más digno para Michoacán.

Ante las y los presidentes e integrantes de las comisiones de Seguridad Pública, Justicia y Gobernación, destacó que el Plan asume la transición de un modelo reactivo a uno estratégico, basado en evidencia, priorización y análisis criminal, para actuar con inteligencia, proporcionalidad y enfoque de derechos humanos, aquello que más lesiona el tejido social.

En su oportunidad, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alanís Sámano destacó que el Plan se convierte en un elemento fundamental para la organización institucional, para la evaluación y rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables, así como un mecanismo para informarle a la sociedad de una manera trasparente y puntual los avances alcanzados

Ante sus compañeros integrantes de la JUCOPO y la estructura de la Fiscalía General del Estado, explicó que la construcción de la paz en Michoacán requiere una procuración de justicia eficiente y sensible a las víctimas; instrumentada con perspectiva de género y con un enfoque basado en la promoción de los derechos humanos. “El Plan será analizado a fondo por las y los integrantes del Congreso, con la finalidad de contribuir a mejorar el acceso a la justicia para todas y todos, buscando cooperar en la importante tarea de procuración e impartición de justicia”.

Al presentar el Plan de Persecución del Delito 2025-2034, Carlos Torres Piña explicó que éste pone en el centro la atención a la víctima, teniendo como objetivo garantizar la legalidad en el actuar institucional, reducir los márgenes de impunidad, consolidar un modelo integral de atención y restablecer la confianza ciudadana en la Fiscalía General del Estado, como institución encargada de procurar justicia.

“El Plan establece las estrategias que regirán la procuración de justicia, partiendo de la premisa de que no todos los delitos requieren la misma respuesta. Así, se prioriza que en los delitos de alto impacto que generan un daño grave a la sociedad y exigen una acción firme del Estado los culpables no queden impunes; mientras que, en otros casos, se priorizará la utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias, como los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, que permitan la reparación del daño sin recurrir necesariamente a la sanción punitiva, garantizando siempre la protección de las víctimas”, precisó.

La diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado celebró que el plan se haya elaborado tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía mediante foros y mesas de trabajo, lo que permitirá sentar las bases para un acceso real a la justicia; así como la generación de confianza hacia la institución para que ésta acuda a denunciar.

Finalmente, el diputado Reyes Galindo Pedraza agradeció que el Fiscal haya entregado de manera personal el Plan al Congreso del Estado, el cual –dijo- surge de raíz ciudadana, con el que se busca recuperar la confianza ciudadana en la institución procuradora de justicia, en el que se innova con inteligencia, tecnología con coordinación institucional y “estaremos muy pendientes de su ejecución”.