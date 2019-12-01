Recibe Beatriz Marmolejo petición ciudadana para audiencia pública sobre movilidad ciclista en el municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre de 2025.- La titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del municipio de Querétaro, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, dio a conocer que ya recibió una petición ciudadana hecha por un grupo de ciclistas, para poder concertar una audiencia pública con el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera.

Explicó que la petición tiene que ver con temas de movilidad ciclista, por lo que los activistas han recolectado firmas para entablar mesas de diálogo con la administración municipal, con el objetivo de concientizar, prevenir y evitar accidentes de tránsito fatales contra peatones y ciclistas, principalmente.

“Ya me buscaron, me reuní con los colectivos, los escuché, obviamente ellos están ejerciendo el reglamento de participación ciudadana y su intención es muy propositiva; lo comentaba con ellos, quieren activar todos estos mecanismos y darle vida al reglamento de participación ciudadana, y eso lo veo muy positivo y reconozco a estos ciudadanos que lo están haciendo“, dijo.

Reconoció que este tipo de acciones ciudadanas dan cuenta de la participan, interés e involucramiento de la sociedad civil organizadas con los temas cotidianos de la ciudad; aunque aún falta presentar una propuesta formal y esperar una respuesta para la audiencia.

“Es positivo que la ciudadanía busque utilizar estos mecanismos de participación ciudadana; cumplen con los requisitos y se tendrá que presentar la propuesta formal ante las instancias municipales y esperar una respuesta”.