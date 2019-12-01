Realizarán mineros varias actividades para conmemorar el "Jueves Negro" este lunes en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 19 de abril de 2026.- A dos décadas de uno de los episodios más significativos para el movimiento obrero minero en México, trabajadores y organizaciones sindicales alistan una serie de actividades para recordar el llamado “Jueves Negro”, ocurrido el 20 de abril de 2006 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando fuerzas de seguridad intervinieron para desalojar a obreros de la planta siderúrgica Las Truchas.

Este hecho, que marcó la lucha por la autonomía sindical en el sector, continúa siendo un referente con demandas aún pendientes. Desde 2007, cada aniversario ha sido acompañado por actos conmemorativos y expresiones de respaldo tanto de sindicatos nacionales como internacionales.

Para este 2026, se prevé la llegada de cerca de un centenar de integrantes del sindicato United Steelworkers de Estados Unidos y Canadá, quienes participarán en actividades conjuntas con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), encabezado por Napoleón Gómez Urrutia. Estas acciones incluyen talleres de intercambio de experiencias entre trabajadores extranjeros y obreros de la siderúrgica, actualmente operada por ArcelorMittal México.

De acuerdo con representantes de la sección 271, Miguel Ángel Castro Díaz y Jorge Armando Guadalupe Hernández, la jornada principal se llevará a cabo este lunes 20 de abril. Las actividades iniciarán a las 9:00 horas con una misa en honor a Héctor Álvarez Gómez y Mario Alberto Castollo Rodríguez en la iglesia San Juan Bautista. Posteriormente, a las 10:00 horas, se realizará una asamblea general extraordinaria, seguida de una marcha a las 11:00 que partirá del Salón Minero “Don Napoleón Gómez Sada” hacia el sitio conocido como la Puerta de los Dos Mártires.

Al mediodía se contempla la colocación de ofrendas florales y una guardia de honor, con la participación de líderes sindicales locales y representantes internacionales. Más tarde, a las 14:00 horas, se llevará a cabo una comida en las instalaciones de ArcelorMittal México, con la presencia de Gómez Urrutia, invitados internacionales y delegaciones sindicales.

Durante la asamblea, se espera la intervención del dirigente nacional minero, así como de representantes de sindicatos del país, autoridades locales como el presidente municipal Manuel Esquivel Bejarano, y legisladores como Itze Camacho Zapiain y Rosalinda Zavala Díaz.

Cabe recordar que el conflicto de 2006 se originó el 2 de abril de ese año, cuando integrantes de la sección 271 iniciaron la toma de las instalaciones mediante una “huelga de hechos”, en demanda del reconocimiento oficial de Napoleón Gómez Urrutia como líder nacional del sindicato por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dos semanas después, el operativo de desalojo derivó en un enfrentamiento que dejó una huella profunda en la historia sindical del país.