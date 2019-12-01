Realizarán este sábado un evento especial en el parque La Queretana para conmemorar el Día Mundial del Agua

Querétaro, Querétaro, a 20 de marzo 2026.- Este sábado 21 de marzo se realizará un evento especial en el parque La Queretana para conmemorar el Día Mundial del Agua, con actividades dirigidas a niños y jóvenes enfocadas en la educación ambiental, confirmó Guadalupe Espinosa de Los Reyes, titular de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Querétaro.

Explicó que las actividades se realizarán de 9:00 a 14:00 horas e incluirán talleres lúdicos como la elaboración de bombas de semilla, cuidado de plantas, donación de especies del vivero municipal, la plática interactiva Agua en el Mundo y Equidad, además de un mural colectivo del agua con técnicas de acuarela. También se ofrecerán recorridos para explicar el papel de La Queretana como área de conservación y restauración.

Adelantó que este evento será el primero de una agenda mensual de actividades ambientales que se desarrollarán en el parque durante todo el año.

Entre las actividades, dijo, destacan el 22 de abril, Día Mundial de la Tierra donde se inaugurará el jardín de polinizadores, habrá talleres para crear espacios de polinización en casa, apertura de la ruta de ciclismo de montaña y recorridos de avistamiento de aves y el 22 de mayo, Día Internacional de la Biodiversidad habrá talleres sobre sellos de biodiversidad, pláticas y recorridos guiados.

“El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y se realizará un festival ambiental en coordinación con Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu” y el municipio y el 27 de agosto, Día de los Parques habrá recorridos y talleres temáticos y en septiembre se celebra el Día del Aire y de la Capa de Ozono por lo que se realizarán actividades educativas y en octubre se realizará un evento ambiental; ambos aún sin fecha definida.

Destacó que la intención es impulsar la educación ambiental de manera lúdica y acercar a la ciudadanía a la naturaleza.

“La Queretana es hoy uno de los mejores parques que tenemos en Querétaro y queremos que la gente lo disfrute mientras aprende sobre la importancia de cuidar el medio ambiente”.