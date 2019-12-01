Realizará el municipio de Querétaro audiencias con colectivos ciudadanos, para escuchar sus propuestas en materia de movilidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 16:39:02

Querétaro, Querétaro, a 19 de noviembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro, Pedro Ángeles Luján, informó que este jueves se realizarás la audiencia con colectivos ciudadanos en el auditorio del Centro Cívico, a partir de la 1 de la tarde, con el objetivo de escuchar sus propuestas en materia de movilidad.

Explicó que la dinámica del encuentro consistirá en la exposición de temas por parte de los colectivos, a los cuales posteriormente se les dará respuesta.

“El ejercicio es de escucharlos y después darles una atención puntual. Tenemos comunicación constante con ellos, incluso a través de un grupo de WhatsApp donde nos hacen llegar sus peticiones”.

Respecto a las observaciones de los colectivos sobre las cifras de incidencia en movilidad, Ángeles Luján reiteró que la instrucción ha sido mantener puertas abiertas y diálogo permanente, y que será en la audiencia donde se revisen los datos que los grupos presenten.

En otro tema, el secretario detalló los avances del sistema de bicicletas compartidas Qrobici, que actualmente se encuentra en proceso de ajustes a su aplicación digital tras las propuestas de mejora realizadas por los colectivos.

“Estamos terminando de hacer estos ajustes. La siguiente semana tendremos una reunión interna y después volveremos a citar a los colectivos para revisar los cambios. Esperamos que a finales de este mes ya esté listo”.

Entre las observaciones recibidas se encuentran la necesidad de que la aplicación marque recorridos y puntos de tránsito para ciclistas. Además, se tienen identificadas siete conexiones pendientes que están en análisis y que definirán la inversión necesaria para el próximo año.

Recordó que recientemente se instalaron estaciones de Qrobici en el carril confinado de avenida 5 de Febrero, y que el proyecto contempla una inversión de 12 millones de pesos para reubicación, branding, compra de bicicletas y actualización de la aplicación.

Aclaró que el servicio es totalmente municipal y que el mantenimiento, balanceo y operación de las bicicletas corre a cargo de la administración. En caso de establecer algún costo para los usuarios, este sería simbólico, estimado en no más de 2 pesos por día, con el objetivo de garantizar el cuidado de la infraestructura.