Invasión de predios: dominio criminal que impide a propietarios acceder a bosques en la región de Zinapécuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 15:11:40

Morelia, Michoacán, a 25 de diciembre del 2025.-

La situación de control criminal se extiende hasta la violación directa de la propiedad privada en localidades de Zinápecuaro Michoacán, donde algunos campesinos no pueden ingresar a áreas boscosas por la presencia de grupos delictivos en la zona, así narraron algunas familias afectadas.

Los reportes indican que los grupos delictivos han establecido su dominio en las principales áreas boscosas de la región, incluyendo parajes como San José Carpintero, La Parra, La Joya, La Mesa Colorada, Las Orquídeas y la zona alta de Los Azufres.

Como consecuencia directa de esta ocupación, ni los propios dueños de los predios pueden ingresar a sus parcelas para realizar cualquier actividad, ya sea de manejo forestal o de subsistencia, sin obtener primero el permiso de los invasores, manifestaron campesinos.

Esta barrera impuesta significa que los propietarios han sido efectivamente despojados del uso y goce de sus tierras.

El control territorial se refuerza con la extorsión a la industria maderera y las amenazas previas, como los incendios provocados el año pasado, 4 en total diseñados para desplazar a cualquiera que se interponga en su operación.

Indicaron que poco a poco, la actividad económica y el acceso a recursos naturales en estas áreas boscosas quedan supeditados a la voluntad de estos grupos.