Realizan negociaciones con ejidatarios sanjuanenses para liberar derecho de vía 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 10:08:45
San Juan del Río, Querétaro, a 24 de octubre 2025.- El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia dio a conocer que se ya hicieron negociaciones con cinco ejidos para liberar el derecho de vía para la construcción de la infraestructura férrea donde pasará el tren México-Querétaro.

Destacó que la federación a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), será la encargada de realizar las obras complementarias en la demarcación.

“Ya están trabajando, tenemos firmados un convenio con la SICT y tenemos un acuerdo los municipios fuimos a principios de este año a firmar un convenio donde estamos comprometidos y obligados a hacer los tramites que municipalmente sean necesarios para liberar derechos, en San Juan del Río hay por lo menos cinco ejidos que se ven con afectaciones y que incluso ya acordaron con el gobierno de México las indemnizaciones”, dijo.

Explicó que existe voluntad por parte de los ejidatarios y actualmente analizan los términos en los que se realizarán los pagos de las tierras que se ocuparán para construcción ferroviaria.

“Recordemos que las vías, dicho por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, refiere que las vías van pegadas al derecho de vía en un 70 por ciento de la construcción y solo un 30 ciento serán nuevas vías y a veces las curvas no dan para ir a la velocidad que da el tren, tendrán que construir nuevas vías férreas afectando terrenos de particulares”.

Mencionó que aún quedarían pendientes conocer si ya están las liberaciones de los terrenos en los municipios de Pedro Escobedo, El Marqués y Colón, además de los de la capital.

 

 

 

 

Fotografía de Gustavo Trejo

